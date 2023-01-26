Почетные работники Орловской области получат по 10 тысяч рублей

Постановление подписал губернатор.

региональный информационный портал. Документ, подписанный Андреем Клычковым, устанавливает размер единовременного денежного поощрения лицам, удостоенным наград правительства в 2023 году. Об этом сообщил

Речь идет о 23 званиях. С полным списком можно ознакомиться на сайте областной администрации.