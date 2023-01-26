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15:00, 26 января 2023 года В деревне Овсянниково намерены установить стелу в честь погибших при освобождении населенного пункта Инициативу выдвинули местные жители. Сейчас ищутся возможности реализации идеи.





В деревне Овсянниково Орловского МО намерены увековечить память солдат Красной Армии, погибших при освобождении населенного пункта. С идеей установки стелы выступили местные жители. Они хотят успеть воплотить мечту к 80-летию освобождения деревни.



Сейчас ищутся возможности реализации идеи. Эскиз готов, но с местом пока не определились. Был подобран участок, но инициативной группе он не понравился. Что касается финансирования, то в Овсянниково надеются на помощь администрации округа





Татьяна Тимохина





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