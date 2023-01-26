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14:40, 26 января 2023 года Орловцам рассказали о дуальном образовании Одним из важнейших способов пополнения квалифицированных кадров является образование.





Страна должна рассматривать возможности молодежи для интеграции в общественную и социальную жизнь посредством профессиональной подготовки. Молодежь представляется фундаментом будущего профессионального потенциала общества. Одним из важнейших способов пополнения квалифицированных кадров является образование. Более того, предприятия прилагают значительные усилия для подготовки молодых кадров и создания специализированных образовательных программ.

Традиционные методы подбора персонала включают: поиск выпускников и студентов в высших и средних учебных заведениях; обращение в коммерческие кадровые агентства; самостоятельная работа по поиску необходимых кандидатов кадровыми службами компаний; направление безработных и ищущих работу центрами занятости населения. Данные методы становятся все менее эффективными в условиях ужесточения дефицита кадров на рынке труда, т. к. численность «готовых» к работе кандидатов сокращается. Это не означает, что нет решения: при грамотной работе по привлечению молодежи эта проблему можно преодолеть.

По мнению эксперта кафедры менеджмента и управления персоналом Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, профессора Татьяны Головиной, решить проблему подготовки кадров можно с помощью дуального образования, когда все практические занятия и учебная практика осуществляются на территории предприятия под руководством подготовленных наставников из числа работников организации. Взаимодействие системы образования и бизнеса является составной частью социального партнерства как вида общественных отношений в социально-трудовой сфере, строящихся на согласовании интересов всех участников этого процесса. По мнению эксперта, механизмами привлечения работодателей к подготовке молодых кадров в системе дуального образования должны стать:

- применение современных методов обучения на рабочем месте (коучинг, наставничество, менторинг, шедоуинг, обмен знаниями); - открытие базовых кафедр на производстве; - частичная занятость обучающихся на неполный рабочий день; - цифровизация образования; – гибкость и вариативность учебного процесса в соответствии с запросами потребителей; - организация работы структурных подразделений университетов, которые занимаются вопросами трудоустройства; - вовлечение обучающихся в проектную деятельность работодателей; - введение систем компенсации расходов обучающихся на обучение; - тьюторское сопровождение учебной деятельности; - необходимо обеспечить становление личности, способной адаптироваться к работе, ввести различные дисциплины, помогающие воспроизводить профессиональную деятельность, на практике решать задачи, которые помогут развить профессиональную компетенцию. Дуальное образование – это гибкая открытая система, в которой предприятия следует рассматривать в качестве педагогической подсистемы целостного процесса подготовки молодых кадров. Взаимодействие образовательных учреждений с бизнес – структурами в данном формате позволит существенно модернизировать учебный процесс и сформировать у выпускников компетенции, требуемые работодателями.







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