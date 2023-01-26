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16:30, 26 января 2023 года Орловскому духовому оркестру "Прометей" присвоено звание "Заслуженный коллектив народного творчества" Коллектив наградили за достижения в области культуры.





Орловский духовой оркестр "Прометей" существует уже 27 лет. За достижения в области культуры ему присвоили звание "Заслуженный коллектив народного творчества". В нем состоят 30 человек.



Оркестр отличает большой и разнообразный репертуар: традиционные вальсы, марши, патриотические и эстрадные композиции.





Даниил Борисов





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