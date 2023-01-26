В Орловской области насчитали более миллиона свиней

Любопытную статистику представил Орелстат.

Ведомство подсчитало, какое количество животных и птиц на 1 января находилось в сельхозорганизациях Орловщины.

Сейчас в регионе насчитывается 2 миллиона 14 тысяч голов птицы, 1 миллион 110 тысяч свиней, 34,1 тысячи коров, 2,9 тысяч коз и овец. Произведено 256,4 тысяч тонн скота и птицы на убой, 111,9 тысяч тонн молока, 19,3 миллиона яиц.

– В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях области надоено 6392 кг молока, что на 16 кг ниже прошлогоднего показателя. Продуктивность коров увеличилась в четырех районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района, - сообщили в Орелстате.