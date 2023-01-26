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17:00, 26 января 2023 года В Орле готовятся к строительству станции умягчения воды Ее планируется построить и ввести в эксплуатацию в 2023 году.





В Орле к 30 ноября 2023 года намерены построить и ввести в строй станцию умягчения воды на Окском водозаборном узле. Как сообщает региональный информационный портал, подрядчик в лице ООО "Транком Строй" начал подготовительные работы: расчистку территории, установку геодезических отметок, закупку и завоз стройматериалов. К середине февраля планируется получить разрешение на строительство и начать масштабную стройку.



На работы потратят более 234 миллионов рублей. Новая станция позволит обеспечить качественной питьевой водой более девяти тысяч жителей Орла.





Орловское Информбюро





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