Московские хирурги провели мастер-класс для орловских медиков

Они продемонстрировали сразу несколько операций.

Портальная гипертензия - это высокое давление в венах брюшной полости, которое приводит к развитию варикоза в пищеводе и желудке. Это серьезное и часто фатальное осложнение, но если правильно вести таких пациентов, то летальность снизится с 50-70%, до 10-20%. Об этом орловским медикам рассказал московский гость Евгений Киценко.

В ходе мастер-класса московскими хирургами было продемонстрировано сразу несколько операций по легированию вен пищевода. Вмешательства проводили заранее отобранным орловским пациентам. Простыми словами - хирурги засасывают вену и удавливают специальными устройствами, в результате чего патологические участки некротизируются и рубцуются.



Медики сошлись во мнении, что внедрение этого вида хирургического вмешательства сделает медицинскую помощь населению более качественной и доступной.