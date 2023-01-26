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18:00, 26 января 2023 года В Орловской области ввод жилья увеличился более чем на 20% Объем строительных работ вырос на 28,2%.





"Телеграммы из Орла". В регионе за прошедший год введено 374,2 тысяч квадратных метров жилья, что на 21,4% больше показателя за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил телеграм-канал. В регионе за прошедший год введено 374,2 тысяч квадратных метров жилья, что на 21,4% больше показателя за аналогичный период 2021 года. В эксплуатацию введено 1 593 здания, 1 261 из которых – жилые. В доле нежилых строений большая часть приходится на сельскохозяйственные постройки.





Сергей СИЛАЕВ





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