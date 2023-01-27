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9:00, 27 января 2023 года

Несовершеннолетний орловец продал машину и украл ее у покупателя

Парень осуществил целый набор махинаций.


В Орле расследуют неординарное уголовное дело о краже. Заявитель сообщил правоохранителям, что у него украли отечественную машину, купленную им недавно у молодого парня. Как позже выяснилось, к пропаже парень 2005 года рождения имел самое прямое отношение.

Из материалов дела следует, что подозреваемый сам купил эту машину и получил соответствующие бумаги. Спустя время парень решил перепродать автомобиль. Он получил деньги от потерпевшего и передал машину, попросив оформить договор от имени первого владельца. Позднее молодой человек прибыл к месту парковки автомобиля, вызвал эвакуатор и отвез машину на скупку, где продал.

Как сообщили в областном УМВД, до суда парень останется на свободе под подпиской о невыезде.


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