Главная » Новости



8:30, 27 января 2023 года Орловские студенты впервые поделились кровью Благое дело учащиеся сделали в рамках акции "Посвящение в доноры", приуроченной к празднику студенчества.





Ко Дню российского студенчества в Орловской области организовали акцию "Посвящение в доноры". В ее рамках студенты впервые в жизни сдали кровь для нужд здравоохранения. Активнее других себя показали учащиеся реставрационно-строительного техникума и юридического института, - сообщает региональный информационный портал. За благое дело новоявленные доноры получили сувенир с символикой Службы крови и грамоты.



Фото: региональный информационный портал.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2