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19:30, 26 января 2023 года В Орловской области обсудили завершение работ по благоустройству Тему подняли на совещании у первого заместителя губернатора региона Владимира Ивановского.





Рабочую встречу посвятили завершению работ на объектах в городе Новосиль и Мценском районе, проекты которых стали победителями пятого всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. – В 2023 году продолжаются работы на объектах "Васильковая Гавань" в Новосиле и "Усадьба Шеншиных" в деревне Волково Мценского района, - уточнил Ивановский. Подрядчик согласовал планы-графики работ с главами муниципальных образований. Напомним, за последние три года Орловщина привлекла более 900 миллионов рублей на проекты по благоустройству из федерального бюджета в рамках всероссийского конкурса.



Фото: соцсети Владимира Ивановского





Сергей СИЛАЕВ





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