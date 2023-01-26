Орловцам рассказали, кто может бесплатно парковаться по всей России

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20:00, 26 января 2023 года
Орловцам рассказали, кто может бесплатно парковаться по всей РоссииВ социальном фонде дали разъяснения местным жителям.
Люди с ограниченными возможностями здоровья имеют право на бесплатную парковку. Данные необходимо разместить в федеральном реестре инвалидов. Граждан с ОВЗ проконсультировала заместитель руководителя клиентской службы отделения социального фонда России по Орловской области Анастасия Ливенцева.
Сведения можно предоставить только об одном автомобиле, в котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид. Если данные изменяются, то актуальными будут считаться последние. Сведения федерального реестра имеют силу на территории не только Орловщины, но и всей страны.
Сергей СИЛАЕВ