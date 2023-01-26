Главная » Новости



20:00, 26 января 2023 года Орловцам рассказали, кто может бесплатно парковаться по всей России В социальном фонде дали разъяснения местным жителям.





Анастасия Ливенцева.



Люди с ограниченными возможностями здоровья имеют право на бесплатную парковку. Данные необходимо разместить в федеральном реестре инвалидов. Граждан с ОВЗ проконсультировала заместитель руководителя клиентской службы отделения социального фонда России по Орловской области Сведения можно предоставить только об одном автомобиле, в котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид. Если данные изменяются, то актуальными будут считаться последние. Сведения федерального реестра имеют силу на территории не только Орловщины, но и всей страны.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2