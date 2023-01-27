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8:00, 27 января 2023 года 15 февраля орловцев приглашают помочь онкобольным детям В этот день в КДЦ "Металлург" пройдет благотворительный фестиваль "Музыка добрых сердец".





15 февраля в КДЦ "Металлург" в Орле пройдет благотворительный фестиваль "Музыка добрых сердец". Вырученные средства пойдут на оказание помощи онкобольным детям. Темами концертной программы станут жизнь, радость, надежда, вера, милосердие. Начало - в 18:00. Со списком выступающих можно ознакомиться, перейдя по ссылке.



Основатель и бессменный руководитель фестивая – православная певица Наталья Куприянова. Она объединила творческих людей в память о своем сыне Святославе – его жизнь унесла онкология.





Орловское Информбюро





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