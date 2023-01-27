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7:30, 27 января 2023 года Орловские каратисты завоевали 12 медалей на открытом первенстве Соревнования состоялись в Калужской области.





департаменте физической культуры и спорта Орловской области. Ребята привезли домой три золотые, шесть серебряных и три бронзовые медали. На первенстве собрались более 150 человек из Калуги, Рославля, Орла и Брянска. Об этом сообщили . Ребята привезли домой три золотые, шесть серебряных и три бронзовые медали. На первенстве собрались более 150 человек из Калуги, Рославля, Орла и Брянска. Первое место заняли Мария Жудина, Мария Альшанова и Вадим Чириков, второе – Даниил Башкутский, Анна Кочеткова, Степан Суглубов, Артем Майоров, Захар Логвинов, Илья Морозов. Бронзу забрали Дмитрий Кирюхин, Степан Гнеушев и Арсений Морозенко.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области





Сергей СИЛАЕВ





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