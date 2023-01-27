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9:30, 27 января 2023 года В Ливнах запланировали благоустройство Комсомольского парка Финансирование проведут из денег, сэкономленных на торгах.





В 2023 году в Ливнах планируется начать благоустройство Комсомольского парка, - сообщает "Принт-ТВ". В процессе торгов сложилась экономия в размере 971 тыс. рублей. Эти деньги и будут направлены на первый этап реконструкции.



В планах - обустроить автопарковку в щебеночном исполнении, ограничить въезд автотранспорта в парк при помощи ограждения с разрывом (для беспрепятственного движения пешеходов и велосипедистов). Этот вопрос еще предстоит обсудить с МЧС.



Фото: "Принт-ТВ"





Орловское Информбюро





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