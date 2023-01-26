Аэропорт в Орле примет первые самолеты в 2024 году

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16:44, 26 января 2023 года
Аэропорт в Орле примет первые самолеты в 2024 годуВ неделю планируется 6-8 рейсов.
Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Контракт на строительство площадки, способной принять самолеты до 90 посадочных мест, заключен в 2022 году.
– Аэропорт - показательный момент с точки зрения статуса региона, его инвестиционной привлекательности, однако он не должен причинять неудобств жителям, что полностью отражено в концепции, решении пойти по пути чартерного сообщения, - сказал глава региона.
Клычков отметил, что ранее подрядчик вел работы в аэропорту Шереметьево, на сегодняшний день нареканий к его работе нет.
Сергей СИЛАЕВ