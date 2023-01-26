В Орле студенческий кампус начнет работу в 2026 году

Строительство развернется в районе Наугорского шоссе.

Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. Губернатор отметил, что сейчас в области обучаются около 50 тысяч студентов высшего и среднего профессионального образования.





– Мы говорим о выделении региону 10 миллиардов рублей, на которые нам предстоит построить 66 тысяч квадратных метров студенческой инфраструктуры: лектории, залы, лаборатории для прикладной науки, площадки благоустройства, отдыха, стадионы, парковые зоны, кинотеатр, - отметил Клычков.