В Орле студенческий кампус начнет работу в 2026 году

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16:45, 26 января 2023 года
В Орле студенческий кампус начнет работу в 2026 годуСтроительство развернется в районе Наугорского шоссе.
Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. Губернатор отметил, что сейчас в области обучаются около 50 тысяч студентов высшего и среднего профессионального образования.
– Мы говорим о выделении региону 10 миллиардов рублей, на которые нам предстоит построить 66 тысяч квадратных метров студенческой инфраструктуры: лектории, залы, лаборатории для прикладной науки, площадки благоустройства, отдыха, стадионы, парковые зоны, кинотеатр, - отметил Клычков.
Первый камень в строительство заложат в 2023 году, функционировать кампус начнет спустя три года. Также губернатор не исключил приглашения в областную столицу московских преподавателей, что повысит престиж и качество местного образования.
Сергей СИЛАЕВ