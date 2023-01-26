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17:15, 26 января 2023 года В Госдуме обсудили общие задачи государства, церкви и армии Историческим традициям и современным аспектам соработничества был посвящен Круглый стол.





В Государственной думе РФ состоялся круглый стол "Церковь, государство, армия: историческая традиция и современные аспекты соработничества". Речь шла об общих задачах для поддержки армии. Была особо отмечена роль священнослужителей в специальной военной операции. Они повышают моральный дух бойцов, проводят таинства, организовывают сборы и доставку гуманитарной помощи. К слову, орловское духовенство очень активно поддерживает бойцов, регулярно формируя грузы.



В мероприятии приняли участие представиетели власти и духовенства, а также СМИ. В их числе заместитель Генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов. Он поддержал мнение о необходимости предоставления соцгарантий для представителей основных конфессий на время их нахождения в зоне СВО, а также права на соцподдержку священников и членов их семей в случае ранения или гибели.





Орловское Информбюро





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