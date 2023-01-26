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20:15, 26 января 2023 года Участник СВО дал уроки мужества и патриотизма орловским школьникам Встреча прошла в лицее №4.





В лицее №4 города Орла прошли необычные уроки мужества и патриотизма. Рассказчиком выступил участник специальной военной операции по имени Эмиль. Встреча получилась очень теплая, с песнями и чаепитием.



Боец признался, что дал слово сослуживцам встретиться с ребятами, которые присылали солдатам письма и подарки. Школьники и Эмиль говорили о героизме наших воинов во все времена.



Обратно на передовую Эмиль увезет теплые письма и теплые носки, связанные ученицами и педагогами школы для наших ребят.





Эва Стасюлевич





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