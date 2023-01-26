четверг 26.01.2023 21:11:39 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

17:47, 26 января 2023 года

Будущей орловской Академии футбола присвоят имя Юрия Семина

Прославленный тренер активно помогает развитию "спорта №1" на Орловщине.


В Орловской области планируется создать Академию футбола. Она будет носить имя известного футбольного тренера Юрия Семина. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. "Чтобы мы могли претендовать на участие в разных футбольных лигах, принято решение о создании в Орле Академии футбола. Она будет носить имя Юрия Семина, который нам очень помогает в продвижении футбола, в переговорах с федерацией этого вида спорта", - цитирует главу региона областной информационный портал. По словам Клычкова, ставку сделают на местные кадры.

Семин переехал в Орел вместе с семьей из Оренбурга (тогда – Чкалов) в трехлетнем возрасте. Здесь же Юрий Павлович начал заниматься футболом в школе "Локомотива", в дальнейшем переименованного в "Спартак". Он и стал первым клубом в игровой карьере Семина.

Юрий Семин – один из самых титулованных тренеров в истории отечественного футбола. Со столичным "Локомотивом" он трижды выигрывал Чемпионат России, шесть раз поднимал над головой Кубок страны.





Орловское Информбюро
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.