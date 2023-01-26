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17:47, 26 января 2023 года Будущей орловской Академии футбола присвоят имя Юрия Семина Прославленный тренер активно помогает развитию "спорта №1" на Орловщине.





В Орловской области планируется создать Академию футбола. Она будет носить имя известного футбольного тренера Юрия Семина. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. "Чтобы мы могли претендовать на участие в разных футбольных лигах, принято решение о создании в Орле Академии футбола. Она будет носить имя Юрия Семина, который нам очень помогает в продвижении футбола, в переговорах с федерацией этого вида спорта", - цитирует главу региона областной информационный портал. По словам Клычкова, ставку сделают на местные кадры.



Семин переехал в Орел вместе с семьей из Оренбурга (тогда – Чкалов) в трехлетнем возрасте. Здесь же Юрий Павлович начал заниматься футболом в школе "Локомотива", в дальнейшем переименованного в "Спартак". Он и стал первым клубом в игровой карьере Семина.



Юрий Семин – один из самых титулованных тренеров в истории отечественного футбола. Со столичным "Локомотивом" он трижды выигрывал Чемпионат России, шесть раз поднимал над головой Кубок страны.











Орловское Информбюро





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