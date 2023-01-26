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20:30, 26 января 2023 года Новый мост в деревне Тайное под Орлом планируют открыть в июле 2024 года Существующую сейчас низководную переправу затапливает каждое половодье.





В 2023 году в деревне Тайное под Орлом начнут строить новый мост. Он соединит населенный пункт с городом. Каждую весну существующую низководную переправу затапливает, местным жителям нужно искать пути объезда. Официально старый мост не зарегистрирован, поэтому ремонта добиться сложно.



Начало строительства запланировано на май. Новострой будет больше старой переправы: 141 метр в длину и 11 – в ширину. По обе стороны оборудуют тротуары. Из федерального, регионального и окружного бюджетов на стройку выделен 331 миллион рублей.



Новый мост расположится в двух километрах от старого, что местным жителям не очень удобно. Они не прочь сохранить и старую переправу, но оставят ли ее - неизвестно.



Проектно-сметная документация готова. Вскоре будут искать подрядчика. Планируется, что мост откроют в июле 2024 года.





Юлия Сабельникова





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