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21:44, 26 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Участник СВО дал уроки мужества и патриотизма орловским школьникам.



- Новый мост в деревне Тайное под Орлом планируют открыть в июле 2024 года.



- В Орле могут появиться три подземных пешеходных перехода.



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