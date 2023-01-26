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19:45, 26 января 2023 года Наибольшей добычей дистанционных мошенников в Орловской области в 2022 году стали 7 миллионов рублей Этому виду преступлений была посвящена пресс-конференция в региональном УМВД.





Дистанционные мошенники выманивают у орловцев немыслимые суммы. В регионе самое большое такое хищение произошло в прошлом году. Женщина перевела преступникам семь миллионов рублей. Теме дистанционных преступлений была посвящена пресс-конференция в региональном УМВД.



Раскрываемость таких эпизодов составляет порядка 30%. Зачастую заявление граждане подают, когда деньги уже ушли на счета злоумышленников. Это усложняет работу, так как мошенники дальше пытаются вывести средства через криптовалюту или электронные кошельки.



В полиции снова предупреждают: заподозрили неладное – прекратите разговор. Если представились родственником или сотрудником полиции – не перезваниваете, преступник может использовать подмену номера. Также не переходите по сомнительным ссылкам в интернете и всегда проверяйте название сайта перед тем, как ввести пароль: злоумышленники часто используют "зеркало" – копию сайта, только с другим названием, где отличаться может лишь одна буква.





Орловское Информбюро





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