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19:45, 26 января 2023 года

Наибольшей добычей дистанционных мошенников в Орловской области в 2022 году стали 7 миллионов рублей

Этому виду преступлений была посвящена пресс-конференция в региональном УМВД.


Дистанционные мошенники выманивают у орловцев немыслимые суммы. В регионе самое большое такое хищение произошло в прошлом году. Женщина перевела преступникам семь миллионов рублей. Теме дистанционных преступлений была посвящена пресс-конференция в региональном УМВД.

Раскрываемость таких эпизодов составляет порядка 30%. Зачастую заявление граждане подают, когда деньги уже ушли на счета злоумышленников. Это усложняет работу, так как мошенники дальше пытаются вывести средства через криптовалюту или электронные кошельки.

В полиции снова предупреждают: заподозрили неладное – прекратите разговор. Если представились родственником или сотрудником полиции – не перезваниваете, преступник может использовать подмену номера. Также не переходите по сомнительным ссылкам в интернете и всегда проверяйте название сайта перед тем, как ввести пароль: злоумышленники часто используют "зеркало" – копию сайта, только с другим названием, где отличаться может лишь одна буква.


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