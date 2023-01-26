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20:17, 26 января 2023 года Депутаты орловского Горсовета проинспектировали Красный мост Работы на главной переправе областной столицы идут по графику.





Депутаты Городского совета Орла посетили с инспекцией Красный мост. Один из основных вопросов, с которым обратились народные избранники к подрядчику, это балки – длительность их изготовления, доставка и предоплата. Как сообщил представитель подрядчика, первая партия поступит уже в марте. Никаких изменений и сдвигов в графике нет.



Сейчас на Красном мосту работает 141 человек. Как заверил подрядчик – все зависит от своевременного финансирования. Если с ним не будет проблем, то 30 ноября этого года главная городская переправа будет сдана. В настоящее время уложена плита дорожной части, оплачена арматура на все плиты, бетон.





Орловское Информбюро





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