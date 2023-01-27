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10:00, 27 января 2023 года Икону Собора Орловских святых напишет выпускник Московской духовной академии Соответствующая договоренность была достигнута между Орловской епархией и учебным учреждением.





Написание иконы Собора Орловских святых станет дипломной работой студента иконописного факультета Московской духовной академии. Об этом сообщили в Орловской епархии. Святыня будет создаваться под присмотром опытного наставника.



Праздник Собора Орловских святых празднуется ежегодно 8 сентября. В его первоначальный состав входят священноисповедник Георгий Коссов, священномученик Иоанн Карабанов, священномученик Иоанн Панков и его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы, преподобный Макарий Алтайский, священномученик Серафим (Остроумов), преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).



Фото из архива





Орловское Информбюро





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