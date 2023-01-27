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10:30, 27 января 2023 года Орловские депутаты обсудят около 40 вопросов на сессии облсовета Она пройдет сегодня, 27 января.





Всего парламентарии рассмотрят почти 40 вопросов.



Один из самых важных – инициатива по дополнительным мерам поддержки участников вооруженных конфликтов, получивших инвалидность после военной травмы. В планах включить в эту категорию участников специальной военной операции.





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