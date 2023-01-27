Юные орловцы играют в театре, пишут стихи и занимаются гончарным делом

Ребята из Болховского дома-интерната ведут активный образ жизни.

В учреждении 48 воспитанников. Большинство из них с особенностями здоровья, но с безграничным желанием развиваться, учиться и познавать что-то новое.

Для основы лепки ребята смешивают муку, соль и воду. Затем начинается творческий процесс. В этот раз – лепка снеговика и его раскрашивание.



В свободное время занимаются ребята в спортзале, приходят в гончарную мастерскую и играют в театре. Подробности смотрите в нашем сюжете.