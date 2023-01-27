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11:00, 27 января 2023 года Участникам СВО доставили очередную посылку из Орловской области Сейчас формируется еще четыре груза.





Гуманитарную помощь собрали силами неравнодушных жителей Свердловского района при поддержке главы Виктора Рожкова. Приобретено все, о чем просили бойцы, сообщили в пресс-службе правительства региона. В посылку вошли рации, тепловизоры, теплые вещи, сапоги, инструменты и строительные материалы, спальники, маскировочные сети, генераторы, печи-буржуйки, а также продукты.

Регион планирует отправить за две недели восемь посылок. Половина уже доставлена, еще четыре - в процессе формирования.





Сергей СИЛАЕВ





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