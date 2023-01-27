Участникам СВО доставили очередную посылку из Орловской области

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11:00, 27 января 2023 года
Участникам СВО доставили очередную посылку из Орловской областиСейчас формируется еще четыре груза.
Гуманитарную помощь собрали силами неравнодушных жителей Свердловского района при поддержке главы Виктора Рожкова. Приобретено все, о чем просили бойцы, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В посылку вошли рации, тепловизоры, теплые вещи, сапоги, инструменты и строительные материалы, спальники, маскировочные сети, генераторы, печи-буржуйки, а также продукты.
Регион планирует отправить за две недели восемь посылок. Половина уже доставлена, еще четыре - в процессе формирования.
Сергей СИЛАЕВ