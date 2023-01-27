В Орловской области детские выплаты от соцфонда будут приходить третьего числа

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11:30, 27 января 2023 года
В Орловской области детские выплаты от соцфонда будут приходить третьего числаНачисление в начале месяца начнется с марта.
Все детские выплаты социального фонда приходят родителям на счет в один день – третьего числа нового месяца за предыдущий. Однако в связи с тем, что выплата на первого ребенка до трех лет передана из органов социальной защиты в социальный фонд России, орловские родители получали деньги с 13 по 20 января.
В дальнейшем, начиная с марта, выплата на первого ребенка будет приходить каждое третье число – в единый день доставки всех детских пособий социального фонда. В то же время органаы соцзащиты будут выплачивать пособия в другие дни, сообщил региональный информационный портал.
Сергей СИЛАЕВ