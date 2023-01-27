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10:46, 27 января 2023 года

В Орле изменится стоимость проездного на дачные маршруты

Кроме того, расширится перечень категорий, имеющих право на льготу.


Ранее на льготный проездной имели право пенсионеры, многодетные матери и отцы, одинокие матери, инвалиды и дети-инвалиды, их опекуны и попечители, ветераны боевых действий, почетные доноры. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Теперь перечень расширился, и подобным правом обзавелись родители, жены, дети жен, несовершеннолетние браться и сестры мобилизованных в ряды ВС РФ,  контрактников-участников СВО, направленных на службу военкоматом любого субъекта РФ, сотрудников органов внутренних дел РФ, участвующих в СВО, а также нацгвардейцев-участников специальной военной операции.

Стоимость проездного – 310 рублей. Цена повысилась на 60 рублей, стоимость проездного не менялась с 2016 года.

 




Сергей СИЛАЕВ
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