В Орле изменится стоимость проездного на дачные маршруты

Кроме того, расширится перечень категорий, имеющих право на льготу.

Ранее на льготный проездной имели право пенсионеры, многодетные матери и отцы, одинокие матери, инвалиды и дети-инвалиды, их опекуны и попечители, ветераны боевых действий, почетные доноры. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.



Теперь перечень расширился, и подобным правом обзавелись родители, жены, дети жен, несовершеннолетние браться и сестры мобилизованных в ряды ВС РФ, контрактников-участников СВО, направленных на службу военкоматом любого субъекта РФ, сотрудников органов внутренних дел РФ, участвующих в СВО, а также нацгвардейцев-участников специальной военной операции.



Стоимость проездного – 310 рублей. Цена повысилась на 60 рублей, стоимость проездного не менялась с 2016 года.