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11:15, 27 января 2023 года

ТТП Орла получило финансовую помощь в 50 миллионов рублей

Субсидия позволит предприятию заплатить налоги и разблокировать расчетные счета.


Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла получило финансовую помощь в размере 50 миллионов рублей. Это первая в этом году субсидия для ТТП, которая позволит МУПу заплатить налоги, снять ограничения с расчетных счетов, погасить лизинговые платежи.

Около 20,5 миллионов рублей пойдет на налоги и сборы, еще порядка 15 миллионов нужно, чтобы разблокировать счета, около 10,3 миллиона составят платежи по лизингу. Еще порядка 3,4 миллиона рублей пойдет на погашение задолженности по коммунальным услугам и около 400 тысяч рублей нужно, чтобы вышли в рейс 20 новых ЛИАЗов. Остальное - запас на хознужды. 

- Это распределение носит предварительный характер, в случае предъявления к оплате иных судебных приказов и исполнительных листов оно может быть изменено с учетом ситуации, - отметила Татьяна Иванова, и.о. директора МУП ТТП. 


Ольга СУПОНЕВА
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