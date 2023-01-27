В Орле прошел памятный митинг в честь снятия блокады Ленинграда

Мероприятие состоялось в сквере Танкистов.

Об этом

сообщили

в пресс-службе городской администрации . На митинге присутствовал и ветеран Великой Отечественной войны Абрам Израилевич Миркин. Недавно он побывал в Санкт-Петербурге на памятных мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

– Произошло большое событие – была прорвана блокада Ленинграда. Город, который был в окружении, переживал голод, холод, много жертв. И я участвовал в прорыве этой блокады, - сказал ветеран.