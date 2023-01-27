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12:10, 27 января 2023 года

Полицейские Орловской области стали раскрывать больше преступлений

Например, раскрываемость убийств в 2022 году доросла до 96,6%.


В Орловской области выросла раскрываемость преступлений. Статистику за 2022-й год озвучил главный полицейский региона Юрий Савенков.

Сегодня, 27 января, на заседании облсовета начальник УМВД представил отчет. По словам Юрия Николаевича, раскрываемость убийств в прошлом году составила 96,6%, раскрыты все 100% преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, на уровне 98,3% раскрываемость разбойных нападений. Грабителей полиция ловит в 81,7% случаев, квартирных воров в 42,3%, а раскрываемость краж из автомобилей составила 88.2%.

Всего за прошлый год выявлено 8 243 преступления, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". 



Ольга СУПОНЕВА
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