Главная » Новости



12:10, 27 января 2023 года Полицейские Орловской области стали раскрывать больше преступлений Например, раскрываемость убийств в 2022 году доросла до 96,6%.









Сегодня, 27 января, на заседании облсовета начальник УМВД представил отчет. По словам Юрия Николаевича, раскрываемость убийств в прошлом году составила 96,6%, раскрыты все 100% преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, на уровне 98,3% раскрываемость разбойных нападений. Грабителей полиция ловит в 81,7% случаев, квартирных воров в 42,3%, а раскрываемость краж из автомобилей составила 88.2%.



Всего за прошлый год выявлено 8 243 преступления, В Орловской области выросла раскрываемость преступлений. Статистику за 2022-й год озвучил главный полицейский региона Юрий Савенков.Сегодня, 27 января, на заседании облсовета начальник УМВД представил отчет. По словам Юрия Николаевича, раскрываемость убийств в прошлом году составила 96,6%, раскрыты все 100% преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, на уровне 98,3% раскрываемость разбойных нападений. Грабителей полиция ловит в 81,7% случаев, квартирных воров в 42,3%, а раскрываемость краж из автомобилей составила 88.2%.Всего за прошлый год выявлено 8 243 преступления, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".







Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2