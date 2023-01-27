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12:30, 27 января 2023 года Почти 40% орловцев живут в частных домах А 2,6% – в общежитиях.





Статистику предоставил тг-канал " Телеграммы из Орла" . Подавляющее число жителей региона проживает в индивидуальных домах и отдельных квартирах – 97,4%. В коммунальных квартирах живут 0,4% населения. В среднем по Центральному федеральному округу и стране доля проживающих в своих домах ниже на 19,3% и 10,4% соответственно. На Орловщине в частных домах проживают люди преимущественно из сел. В то же время почти четверть городского населения проживает в частном секторе.





Сергей СИЛАЕВ





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