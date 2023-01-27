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13:00, 27 января 2023 года В Кромах за два года заменили десять километров водопроводных сетей Продолжается и работа по установке водонапорных башен.





Об этом сообщил тг-канал " Телеграммы из Орла" . Замена старых труб позволяет снизить количество прорывов и случаев отключения воды. – В настоящее время подготовили проектную документацию еще на 2,5 километра сетей, что улучшит качество воды и снизит степень аварийности. В Апальковском сельском поселении мы поменяли 700 метров водопровода, столько же в Кутафинском сельском поселении, в селе Сизовы дворы за счет средств инвестора заменили 2,1 километра водопровода, - сообщил глава района Андрей Усиков.



Работа ведется на постоянной основе и в случае обращений граждан и глав поселений, выделяются дополнительные средства для решения вопросов. В 2023 году Кромской район уже направил в департамент ЖКХ региона проектно-сметную документацию по Апальковскому сельскому поселению на замену 3,5 километра сетей.





Сергей СИЛАЕВ





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