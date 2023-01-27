пятница 27.01.2023 14:40:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:00, 27 января 2023 года

В Кромах за два года заменили десять километров водопроводных сетей

Продолжается и работа по установке водонапорных башен.


Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". Замена старых труб позволяет снизить количество прорывов и случаев отключения воды.

В настоящее время подготовили проектную документацию еще на 2,5 километра сетей, что улучшит качество воды и снизит степень аварийности. В Апальковском сельском поселении мы поменяли 700 метров водопровода, столько же в Кутафинском сельском поселении, в селе Сизовы дворы за счет средств инвестора заменили 2,1 километра водопровода, - сообщил глава района Андрей Усиков.

Работа ведется на постоянной основе и в случае обращений граждан и глав поселений, выделяются дополнительные средства для решения вопросов. В 2023 году Кромской район уже направил в департамент ЖКХ региона проектно-сметную документацию по Апальковскому сельскому поселению на замену 3,5 километра сетей.

 




Сергей СИЛАЕВ
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.