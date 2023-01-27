Средняя зарплата на предприятиях Орловской области приблизилась к 41 тысяче рублей

Показатель увеличился на 1,4%.

О заработной плате в ноябре на предприятиях Орловщины рассказал Орелстат.



– Средняя номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2022 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составила 40 876 рублей , - сообщили в ведомстве.





Самые большие цифры отмечены в финансовой и страховой деятельности – 56 996 рублей, сельском и лесном хозяйстве – 48 588, государственном управлении – 45 617.



В то же время занятые в области культуры, спорта получили в среднем 33 998 рублей, здравоохранения и соцуслуг – 36 535, строительстве – 36 710.