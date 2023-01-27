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13:30, 27 января 2023 года

Средняя зарплата на предприятиях Орловской области приблизилась к 41 тысяче рублей

Показатель увеличился на 1,4%.


О заработной плате в ноябре на предприятиях Орловщины рассказал Орелстат

  Средняя номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2022 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составила 40 876 рублей, - сообщили в ведомстве.

Самые большие цифры отмечены в финансовой и страховой деятельности – 56 996 рублей, сельском и лесном хозяйстве – 48 588, государственном управлении – 45 617. 

В то же время занятые в области культуры, спорта получили в среднем 33 998 рублей, здравоохранения и соцуслуг – 36 535, строительстве – 36 710.

 




Сергей СИЛАЕВ
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