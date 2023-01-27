Орловский шофер разрушает стереотипы о водителях общественного транспорта

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14:30, 27 января 2023 года
Орловский шофер разрушает стереотипы о водителях общественного транспортаПосле поездки люди нередко остаются недовольны теми, кто их вез – из-за агрессивного вождения, брани и других факторов. Александр Бикасов – совсем другой случай.
В Орле появился водитель, с которым ездить – одно удовольствие. От Александра Бикасова орловцы в восторге. В соцсетях горожане отмечают – он не только довезет до нужной остановки, но и позаботится о комфорте и настроении пассажиров.
Александр Бикасов работает водителем общественного транспорта вот уже 20 лет. Он отмечает, что профессия шофера – это про самообладание и стойкость, внимательность и ответственность, взаимоотношения с людьми. Водитель искренне верит, что не только шоферы, но и пассажиры в Орле привыкнут быть вежливыми.
Екатерина Габова