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16:00, 27 января 2023 года У вокзала в Орле задержан иностранный наркосбытчик У выходца с Ближнего Востока изъята два свертка "синтетики" и весы.





В Орле транспортная полиция задержана наркодилера-иностранца. Выходец из Ближнего Востока хранил при себе крупную партию "синтетики", а также весы для расфасовки наркотиков.



Задержан мужчина был на Привокзальной площади. При досмотре полицейские обнаружили у него 40 грамм кристаллического вещества, как показала проведенная в дальнейшем экспертиза, это производное N -метилэфедрона.



- Иностранец вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом, направленный на распространение наркотических средств в крупном размере. Он получал сведения посредством мессенджера о местонахождении оптовых закладок с наркотическим средством, забирал его из тайников, расфасовывал на разовые дозы для дальнейшего распространения, - рассказали ГТРК "Орел" в штабе ЛО МВД России на станции Орел. Как оказалось, часть наркотиков иностранец уже успел сбыть. Через переводчика он объяснил полицейским, что разместил 14 закладок. Все их правоохранителям удалось оперативно изъять из тайников.



Уголовное дело против наркосбытчика возбуждено по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.







Ольга СУПОНЕВА





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