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14:10, 27 января 2023 года Александр Бирюков утвержден в должности руководителя представительства при правительстве РФ Заместителя губернатора поддержали депутаты в ходе заседания облсовета.





Ранее все комитеты Орловского областного совета по очереди согласовали кандидатуру Александра Бирюкова. Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



Александру Бирюкову 45 лет. Он окончил государственный университет управления по специальности "Государственное и муниципальное управление". Имеет докторскую степень, ученое звание профессора и большой опыт работы в органах власти.





Сергей СИЛАЕВ





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