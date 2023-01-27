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19:00, 27 января 2023 года

В выходные на ярмарках Орла продолжится сбор помощи для военных

Принести посылки для бойцов СВО можно будет на Комсомольскую площадь и Приборостроительную улицу.


В грядущие выходные, 28-29 января, на ярмарках Орла продолжится сбор помощи для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Каждый желающий поддержать российских бойцов может принести передачу для них на Комсомольскую площадь и Приборостроительную улицу.

Уже которую неделю подряд на ярмарках будут размещены специальные палатка для сбора посылок. В субботу принести продукты или вещи первой необходимости можно на ярмарку в Заводском районе, а в воскресенье - в Советском. Время сбора с 9.00 до 14.00. 

В горадминистрации желающим поддержать военных напомнили, что именно можно принести: продукты, особенно лапшу б/п, тушенку, рыбные консервы, чай, кофе, печенье, сушки, пряники, конфеты, горький шоколад, сгущенку, сигареты. Можно передать носки, нижнее белье, зимние перчатки, шапки, теплые кофты, предметы гигиены, медикаменты, в частности противовирусные, жаропонижающие. Принимаются фонари и батарейки. 

Не стоит передавать сезонные овощи и любую продукцию в стеклянной таре. 



Ольга СУПОНЕВА
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