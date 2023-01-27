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15:00, 27 января 2023 года

Жильцы дома в историческом центре Орла живут без элементарных удобств

Зданию нужен серьезный ремонт, которого люди добиться пока не могут.


В доме №35 по улице Карачевской 1892 года постройки живут 12 человек. У них нет даже элементарных удобств. Дому нужен ремонт, но управляющая компания улучшить ситуацию не может. Простая покраска фасада при текущем состоянии здания не спасет, а ремонт крыши – мероприятие дорогостоящее.

Осложняет ситуацию и статус здания как объекта культурного наследия регионального значения. В доме восемь квартир – три из них муниципальные. Значит, ответственность за содержание памятника истории лежит частично на жильцах, а частично – на городе.

В мэрии сообщили: капремонт дома запланирован на 2024 – 2026 годы, но сумма на это собрана небольшая – 67 тысяч рублей. В 2021 году комиссия признала постройку не аварийной, однако соответствующие очаги были выявлены в ходе осмотра специализированной организацией.

Молчать о своей проблеме орловцы не собираются. Свои обращения они уже направили в Совет Федерации и Государственную Думу.


Даниил Борисов
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