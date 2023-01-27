ГИБДД признала опасными восемь участков дорог в Орле

Здесь чаще всего происходят ДТП.

Начальник городского ГИБДД Юрий Капустил назвал самые опасные участки дорог в Орле. Всего таковым признаны восемь отрезков улиц, здесь чаще всего происходят ДТП.

Опасными признаны район улицы Комсомольской, 269 и 234, мост Дружбы, Московское шоссе, 65, 60 (район магазина "Лента"), улица Михалицына, 10, Наугорское шоссе, 33 и Московская, 126 (район деньгохранилища).

- Призываю всех водителей и пешеходов, которые часто ходят и ездят в этих районах, быть предельно внимательными и соблюдать все правила дорожного движения, - обратился к автолюбителям Юрий Капустин.