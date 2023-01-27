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18:30, 27 января 2023 года Орловская область направила более 500 тонн льна в Бельгию Продукцию доставили в январе.





Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



Специалисты проконтролировали экспорт 506 тонн семен масличного коричневого льна на пищевые цели. Его вырастили на территории Орловщины. На отгружаемые партии оформили 35 сертификатов.



– Карантинные вредные организмы не выявлены, качество и безопасность экспортных партий подтверждены протоколами испытаний , - сообщили в пресс-службе ведомства.





Сергей СИЛАЕВ





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