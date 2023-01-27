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15:30, 27 января 2023 года В Орле начали тестировать камеры "на ремень" Не пристегнутых водителей ждут штрафы.





В Орле началось тестирование камер фиксации нарушений ПДД, настроенных на водителей без ремня. Вскоре автолюбителям, не желающим пристегиваться, будут приходить штрафы.



Об этом рассказал начальник городского управления ГИБДД Юрий Капустин. Пока в областном центре камеры работают в тестовом режиме.



- Как показывает статистика, у пристегнутых водителей в случае ДТП гораздо больше шансов выжить и получить минимум травм, чем у не пристегнутых. Призываю всех автомобилистов не забывать о ремнях безопасности, чтобы сохранить здоровье, а в будущем избежать штрафа, - отметил Капустин.







Ольга СУПОНЕВА





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