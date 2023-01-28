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10:00, 28 января 2023 года В 2022 году на дорогах Орла 26 детей пострадали в ДТП Никто из юных участников дорожного движения не погиб.





В прошлом, 2022-м, году в Орле произошло 26 ДТП с участием детей от 0 до 16 лет. В них пострадало 26 несовершеннолетних, никто не погиб.



Такую статистику озвучил Юрий Капустин, начальник УГИБДД по городу. Он отметил, что число аварий с участием несовершеннолетних за минувший год снизилось на 7,1%.



- Проблема детского дорожно-транспортного травматизма продолжает оставаться актуальной. Одним из приоритетных направлений деятельности отдела ГИБДД по городу Орлу является работа по профилактике и предупреждению подобных происшестви й, - отметил глава городской Госавтоинспекции.





Ольга СУПОНЕВА





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