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16:30, 27 января 2023 года В 2022 году орловский Россельхознадзор провел свыше 12 тысяч мероприятий В их числе – профилактика, наблюдение за выполнением обязательных требований. Эти и другие итоги минувшего года озвучили на пресс-конференции ведомства.





В орловском Россельхознадзоре озвучили итоги работы в минувшем году. Ведомство провело свыше 12 тысяч мероприятий – профилактических и наблюдательных, выписало свыше 6 тысяч предостережений.



В судебном порядке была приостановлена работа девяти предприятий. Впервые завели два уголовных дела на поставщиков продуктов для соцучреждений региона.



Также впервые четыре наших предприятия прошли путь до китайского прилавка. Россельхознадзор помог им подстроиться под рынок Поднебесной. Всего количество экспортных партий увеличилось на 11%.



Находили и выявляли карантинные объекты. Также обнаружили 89 фантомных производственных площадок.





Анна Вайсергисер





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