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17:00, 27 января 2023 года В Орле мужчину, переходившего дорогу на красный, сбила легковушка Нарушение ПДД обернулось для пешехода телесными повреждениями.





В Орле легковой автомобиль сбил пешехода на переходе. Мужчина оказался под колесами, когда переходил дорогу на красный сигнал светофора.



ДТП случилось 26 января в начале десятого часа вечера. В районе дома №44 по Московскому шоссе 33-летний мужчина решил пересечь проезжую часть, не дождавшись зеленого света. В этот момент его и сбила "Четырнадцатая", за рулем которой сидел 29-летний водитель.



В итоге, как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, пешеход-нарушитель получил травмы.





Ольга СУПОНЕВА





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