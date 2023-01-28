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9:00, 28 января 2023 года

В Орле росгвардейцы получили награды за участие в спецоперации

Отличившихся военнослужащих и сотрудников поощрили за выполнение задач специальной военной операции.


В Управлении Росгвардии по Орловской области состоялось награждение сотрудников ведомства, отличившихся во время выполнения боевых задач СВО. Росгвардейцы получили заслуженные награды.

Госнаграды передал адресатам начальник силового ведомства региона полковник полиции Сергей Старосельцев.

- С начала 2023 года пятнадцать сотрудников ОМОН "Крепость" и военнослужащий аппарата регионального Управления Росгвардии за мужество, отвагу и самоотверженность были удостоены государственных наград: медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также медалей "За отвагу" и "За спасение погибавших", - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области. 






Ольга СУПОНЕВА
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