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17:30, 27 января 2023 года Орловец стал участником экспедиции по поиску родины князя Рюрика Итоги поисков подвели в Москве.





Воевода Знаменской богатырской заставы города Орла Александр Павлов стал участником Международной научно-исследовательской экспедиции "Путь Рюрика". Она прошла в 2019 – 2021 годах по Балтийскому морю на уникальной ладье "Змей Горыныч". Итоги поисков подвели в Москве. Подробнее – в сюжете Игоря Свеженцева.





Игорь Свеженцев





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