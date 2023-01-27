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19:30, 27 января 2023 года

Последние выходные января в Орле будут морозными и бесснежными

Публикуем подробный прогноз погоды на 28-29 января.


Последние выходные уходящего января выдадутся в Орле морозными и бесснежными. Публикуем подробный прогноз погоды на 28-29 число.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 28 января выглянет солнце. В ночное время столбики термометров опустятся до -6 градусов, днем ожидается -2. Ветер северо-восточный 2 м/с, атмосферное давление на уровне 749 мм рт.ст.

В воскресенье 29 января небо снова затянет тучами. Ночью температура достигнет -8 градусов, днем термометры покажут -3. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость 1 м/c, атмосферное давление 745 мм рт.ст.

По предварительному прогнозу, на будущей неделе ожидается снег и потепление. 

Фото: Ольга Супонева


Ольга СУПОНЕВА
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